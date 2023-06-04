هذه الطرق مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن غلق 5 طرقات وطنية وولائية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقد نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، في منشور بصفحة “فايسبوك”، مستعملي الطرق إلى أن الطريق الولائي رقم 48 بأم البواقي مغلق على مستوى بلدية بئر الشهداء.

وقد تسبب ارتفاع منسوب المياه ايضا في غلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف على مستوى بلدية ثنية السدرة.

واضافت قيادة الدرك الوطني بان الطريق الولائي رقم 11 في باتنة مغلق على مستوى المقطع الرابط بين مشتة عين الحمير وبلدية بريكة.

كما ان الطريق الولائي رقم 3 بالمسيلة مغلق على مستوى الشطر الرابط بين بلديتي أمسيف وبن سرور.

اما الطريق الولائي رقم 60 بأولاد جلال, فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلقه على مستوى الشطر الرابط بين رأس الميعاد وسيدي خالد.