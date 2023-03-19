هذه العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة

كشفت وزاة العدل، عن برنامج العمليات التكوينية لفائدة القضاة، في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 مارس 2023.

أولا: في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر

سيشارك 05 قضاة من المحاكم التجارية المتخصصة في ورشة حول “حقوق الملكية الفكرية” من 18 إلى 20 مارس 2023، بالجزائر. من تنظيم المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات USPTO.

وستخصص هذه الورشة لدراسة إجراءات الطعن في براءات الاختراع والعلامات.

ثانيا: في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية

سيشارك 48 قاضيا في ندوة بحثية عن بعد، حول “الإشكالات المرتبطة بالتصـرف في المحجوزات في المادة الجزائية”، يوم 21 مارس 2023.

وستتناول هذه الندوة الجوانب المتعلقة بالتمييز بين الحجز الإداري والحجز القضائي. والآليات القانونية للتـصرف في المحجوزات ( الرد، المصادرة، الإتلاف) و شروط التصرف في المحجوزات.

ثالثا: في إطار التعاون مع وزارة السكن والعمران والمدينة

سيشارك 5 قضاة في أيام دراسية حول المشـروع التمهيدي لقانون التعمير. من 18 إلى 20 مارس 2023، على مستوى مقر الصندوق الوطني للسكن (CNL).

للعلم، سيخصص اليوم الأول لعرض الغاية والأهداف المنشودة من مشـروع هذا القانون والمنهجية المعتمدة لصياغته.

أما باقي الأيام فستخصص للورشات المتعلقة بالمحاور الأساسية للمشـروع التمهيدي والمتمثلة في عقود التعمير والمراقبة في مجال التعمير. وأدوات التعمير التنظيمية والعملية تسيير العقار والهيئات المكلفة بالتسيير الحضري.