هذه الفئة غير معنية بمسابقة الدكتوراه

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تسجيل الطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير. بتقدير “قريب من الحسن “على الأقل مباشرة في الطور الثالث دكتوراه. دون إجراء المسابقة المقرر الشروع فيها منتصف هذا الشهر .

وأكدت الوزارة حسب التعليمة التي تحوز “النهار أون لاين “. على أنه سيتم منح الطلبة الجزائريين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا ،

شهادة ليسانس وشهادة الماجستير أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. بتقدير قريب من الحسن على الأقل، حق التسجيل مباشرة في التكوين في الطور الثالث. وإعفائهم من مسابقة الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث .

وأكدت الوزارة ،أن المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذه الفئة من الطلبة. تعد خارج حصة المقاعد البيداغوجية المحددة في عرض التكوين .

كما اشارت الوزارة الى أنه يتعين على مؤسسات التعليم العالي تسجيل هذه الفئة من المترشحين. حسب المؤسسات والميادين والشعب والتخصصات المؤهلة ، والمتضمنة تاهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ،وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، مع إحالة ملفات المترشحين على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية للدراسة وإبداء الرأي وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها .

كما اكدت الوزارة على ضرورة ادراج الطلبة المقبولين لإتمام تكوينهم ضمن مشاريع البحث المختلفة ،والمعتمدة من طرف الوزارة الوصية والتي تكون خارج مشاريع البحث .

كما أمرت الوزارة على ضرورة إيداع القوائم الإسمية للمرشحين المقبولين من هذه الفئة، على مستوى المؤسسات الجامعية في الأرضية الرقمية بروغرس المخصصة لهذا الغرض .