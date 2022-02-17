هذه الفئة من المحبوسين معنية بمنحة البطالة

أمضى الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيدذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الإلتزامات المستفدين منها.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات. وأيضا مبلغ منحة البطالة بالإض الإلتزامات المستفدين منها

ويهدف هــذا المرسوم إلى تحديد شـروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها. تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وتضمن هذا المرسوم إستفاذة المحبوسين من منحة البطالة وفقا لهذا الشروط:

يستفيد من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل. وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وهذا بغض النظر عن أحكام المطة 4 من المادة 2 أعلاه.ولا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعـلاه، لـشـرط أجــل 6 أشهر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكّلف بالعمل والتشغيل. ووزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.

الشروط التي يجب أن تتوقر في طالبي منحة البطالة

كما حدد هذا المرسوم الشروط لتييجب أن تتوفر في طالبي منحة البطالة وهي:

أن يكون من جنسية جزائرية.أن يكون مقيم بالجزائر.أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة.أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر

ألّا يتوفر على دخل أيا كانت طبيعته.أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

ألّا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.ألّا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.

أن يبر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.أن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أوللتكوين المهني.

أن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

أن لا يتوفر الزوج على أي دخل أيا كانت طبيعته.كما تم تحديد القيمة المالية لمنحة البطالة والمقدرة بـ 13 ألف دينار.

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كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية ان منحة البطالة ستكون شبه مرتب لحين تحصل البطال على عمل.

وقال الرئيس تبون أن منحة البطالة التي تم استحدثها من قبل الدولة ستكون قريبة من الحد الوطني الأدنى للأجور .

وتابع الرئيس تبون أن وسائل إعلام أجنبية لا تركز في الجزائر سوى على السلبيات وتتجاهل كل شيء إيجابي. في حين نجد دول أخرى هناك شعب مقهور وجائع ولا أحد من وسائل الإعلام الأجنبية تحدث عن مأساته يضيف الرئيس تبون

منحة البطالة

هذا واجرى عشية الإنتخابات المحلية الرئيس تبون لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية. أين تطرق فيه إلى عدة مواضيع هامة تمس المواطنين. منها مسألة الدعم الإجتماعي. حيث تعهد الرئيس بمواصلة سياسة التكفل. كما إلتزم بتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وفي ذات اللقاء دعا الرئيس تبون الجزائريين إلى المشاركة في الانخابات المحلية من اجل التغيير .