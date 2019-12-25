هذه القائمة الأولية للوكالات المؤهلة لتنظيم موسم حج 2020

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم موسم حج 2020م.

وبعد اجتماع اللجنة الوزارية بمقر وزارة الشؤون الدينية يومي 23 – 24 ديسمبر 2019م لدراسة ملفات المترشحين.

فإن اللجنة الوزارية تعلن عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 2020م موزعة حسب مطارات الإقلاع .

وقال الاعلان انه يمكن لكل وكالة سياحة وأسفار تقديم طعن في أجل أقصاه 72 ساعة دون احتساب أيام العطلة الأسبوعية ابتداء من تاريخ نشر القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة.

على أن يقدم الطعن في شكل خطاب مكتوب إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويرفق بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية المدعمة.