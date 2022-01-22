هذه المنتجات ممنوعة من الاستيراد إلا بهذه الشروط!

تم مؤخرا إضافة، رسوم تتراوح بين 30 و 100 بالمائة شرط السماح باستيراد المنتجات. كما جاء في الجدول ازيد من 2600 منتوج على غرار اللحوم والأسماك المجمدة، ومود التنظيف المختلفة.

وانتهت وزارة التجارة وترقية الصادرات من إعداد قائمة المواد والسلع المستوردة المعنية بالرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني. والتي تضمنت هذه السنة 2608 منتج، يشملها الرسم بنسب تتراوح بين 30 و100 بالمائة.

كما سيستمر تطبيق الإجراء وفق القائمة الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، والتي شملت الكماليات بالدرجة الأولى. والمواد الضارة على غرار الخمر والتبغ، ومنحت امتيازات للمنتجين المحليين واستثناءات للدول التي تربطها اتفاقيات تفاضلية مع الجزائر.

في حين، تضمنت القائمة التي اطلع عليها موقع النهار اون لاين، 17 نوعا من اللحوم الحية لكافة أنواع الماشية. وبلغت نسبة الرسم الإضافي المؤقت المفروض عليها 30 بالمائة. إضافة إلى لحوم الحيوانات المجمدة من مختلف الأنواع والتي عادلت 21 صنفا. وتقدر نسبة الرسم الاضافي المفروض عليها بـ30 بالمائة.

كما احتوت القائمة، 36 صنفا من لحوم الخروف والطيور سواء المجمدة والطازجة، أين بلغت نسبة الرسم المفروضة عليها 70 بالمائة. و22 صنفا من أحشاء الحيوانات الصالحة للأكل على غرار الخروف، الأبقار، الحصان، الطيور. باستثناء تلك الموجهة لصناعة الدواء التي تعادل نسبة الرسم الاضافي الخاص بها 30 بالمائة. كما تضمنت القائمة أحشاء ولحوم الدواجن الصالحة للأكل بمختلف اشكالها المجمدة والطازجة. وتتضمن 123 صنفا بما فيها الأرجل وأجنحة الدجاج والصدر وتعادل نسبة الرسم الاضافي المؤقت 70 بالمائة.

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القائمة تضمنت 59 صنفا من أحشاء الحيوانات

وتتضمن القائمة 59 صنفا آخر من أحشاء الحيوانات تعادل نسبة الرسم المفروض عليه 70 بالمائة. و10 اصناف من اللحوم المصبرة والمجففة والمملحة. إضافة إلى 25 نوعا من الحليب وقشدة الحليب غير المركزة وغير مضافة السكر. و8 أصناف من الزبدة والقشدة والزبادي المحلاة بالكاكاو والفواكه، والزبدة والمواد القشدية المستخرجة من الحليب. وعجينة الطلي المصنعة من منتجات الحليب والأجبان المتخثرة عبر 12 صنفا والعسل الطبيعي.

كما تعادل الرسوم بخصوص هذه المنتجات، المستوردة من بلد تربطنا معه اتفاقية تفاضلية 30 بالمائة ورسوم الدول الأخرى 70 بالمائة. تم إضافة للقائمة البطاطا والطماطم الطازجة والبصل وأصناف اخرى من الخضر الطازجة والمجمدة المقطعة إلى شطائر، رسومها 100 بالمائة. ما عدا البلدان التي تربطنا معها اتفاقية تفاضلية، حيث يخفض الرسم إلى 30 بالمائة.

أما الخضر المقطعة فبلغت رسومها 70 بالمائة، والخضار المصبرة والمجففة والمقطعة والمطهية 70 بالمائة. وجوز الهند وبعض اصناف المكسرات والفستق التي تعادل رسومها 30 بالمائة. في حين بلغت رسوم التمور والأناناس والأفوكادو والمانغا سواء كانت طازجة أو مجمدة 100 بالمائة.

كما تعادل رسوم الحمضيات من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر، 100 بالمائة، والعنب الطازج من 1 ديسمبر إلى 31 ماي نفس النسبة، في حين يعادل رسم العنب الجاف 30 بالمائة. إضافة إلى بعض اصناف المشمس والكرز والتفاح.

وتضمنت القائمة منتجات تتعلق بحفظ السمك الموجه للأكل ومكسرات بدون كاكاو بلغت نسبة رسومها 70 بالمائة. والشكولاته التي عادلت نسبة رسومها مع البلدان التفاضلية 30 بالمائة وغير التفاضلية 70 بالمائة ومستخرجات العسل والطحين والدقيق. والعجائن الغذائية المقطعة والمحشية باللحوم ومنتجات مصنعة من الحبوب، والمنتجات المحسنة للخبز والحلويات. والطماطم والفطريات المصبرة ومختلف اصناف المربى، والحساء.

المياه المعدنية حاضرة في القائمة

وجاء في القائمة المياه المعدنية والغازية والمحلاة التي بلغت رسومها 70 بالمائة وخمور العنب والمشروبات الكحولية. التي عادل رسمها الإضافي 100 بالمائة، وأيضا مختلف انواع السجائر.

كما احتوت القائمة على الأواني المنزلية التي تعادل رسومها 60 بالمائة.وتجهيزات البناء والبلاستيك والأعمدة بمختلف أشكالها وورق الكارتون الذي بلغ رسمه 30 بالمائة. والحقائب والكراريس والخردوات الكارتونية، وخيط القطن والزرابي النسيجية التي تعادل رسومها 60 بالمائة. وبعض اصناف الملابس والأغطية والكهربائية وأكياس وحقائب التعليب والأحذية بمختلف مكوناتها من 30 إلى 60 بالمائة.

وعادت رسوم السيراميك وبعض قطع تجهيز المنازل 60 بالمائة والأواني المنزلية أيضا وبعض ملحقات الآلات. وبالمقابل تعادل رسوم بعض ملحقات السيارات والدراجات من دون محركات والمقطورة ونصف المقطورة لغير السيارات 30 بالمائة. أما بالنسبة لليخوت والسفن فتعادل رسومها 60 بالمائة.