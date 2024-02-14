هذه الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2023

كشفت شركة التحليل Canalys عن تصنيفها النهائي للهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العالم في عام 2023.

مثل كل عام، تكشف شركة Canalys عن تصنيف الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العالم.

ومن بين الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا، تم تمثيل العلامتين التجاريتين Apple وSamsung.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن شركة Apple تهيمن بشكل خاص على هذا التصنيف لأن أجهزة iPhone الخاصة بها تحتل 7 مراكز.

وتم إصدار iPhone 14 Pro Max في عام 2022. وكان الأكثر مبيعًا في عام 2023 مع أكثر من 34 مليون عملية تسليم.

كما تم تسويق iPhone 15 Pro Max في الربع الرابع من عام 2023 فقط، ويتبع عن كثب شحن 33 مليون منتج.

وتشير Canalys أيضًا إلى تزايد شهية المستهلكين للهواتف الذكية المتطورة. نظرًا لأن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هذه الطرازات إلى قمة التصنيف.

وفي بقية الترتيب، بعد iPhone 14 وiPhone 14 Pro وiPhone 13. يظهر هاتف Samsung Galaxy A14 4G مع 21 مليون شحنة. ويأتي إصدار 5G الخاص به في المركز الثامن، يليه طراز Galaxy A54 5G.

ولا تظهر أجهزة iPhone من النوع SE الأقل تكلفة في الترتيب.