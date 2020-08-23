هذه الولايات المعنية بتوزيع 10 ألاف سكن “عدل” هذا الأسبوع

شرعت مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في توزيع أزيد من 10 ألاف وحدة سكنية هذا الأسبوع بداية من 20 أوت.

وحسب برنامج التوزيع الخاص الذي تحصلت عليه “النهار أونلاين” فسيتم توزيع 800 وحدة سكنية بالمنصورة بولاية تلمسان بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية بولاية باتنة.

أما في ولاية سعيدة فسيتم توزيع 376 وحدة سكنية، كما سيتم توزيع أيضا 252 وحدة سكنية بذراع الريش.

كما سيتم في ولاية مستغانم توزيع 400 وحدة سكنية بعشعاشة و 262 وحدة سكنية بسيدي عبد الجبار.

أما على مستوى ولاية المسيلة فسيتم توزيع 600 وحدة سكنية، في حين ستعرق ولاية البيض توزيع 300 وحدة سكنية، كما ستوزع على مستوى ولاية تيبازة 800 وحدة سكنية بالحديقة و400 وحدة سكنية بتيكاروشين.

في حيث ستشهد ولاية عين الدفلى عملية لتوزيع 135 وحدة سكنية بسيدي لخضر و830 وحدة سكنية بالعطاف.

بالإضافة إلى ولاية غرداية التي ستعرف توزيع 170 وحدة سكنية بواد النشو و50 وحدة سكنية بزلفانة و20 وحدة سكنية بضاية بن ضحوة و28 وحدة سكنية بالقرارة و40 وحدة سكنية بمتليلي الجديدة .

في حين أن الجزائر العاصمة ستعرف توزيع 244 وحدة سكنية بشعيبة.

أما المدينة الجديدة بوينان فسيوزع فيها 207 وحدة سكنية بحي A و638 وحدة سكنية بموقع 3100 مسكن و122 وحدة سكنية بموقع 1000 مسكن و2194 وحدة سكنية بحي F.

وستوزع مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله719 وحدة سكنية بحي 29 .