هذه تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، التي تخضع للعلاج في أحد مستشفيات ميونخ الألمانية بعد خضوعها لجراحة في البنكرياس.

وأوضح سعد، أن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مطمئنة، وأن الأطباء نصحوها بالمشي وتناول الطعام بشكل طبيعي.

كما نفى الشائعات المتداولة حول وجود خطأ طبي. مؤكداً أن المضاعفات التي حدثت هي أمر طبيعي بعد هذا النوع من الجراحات.

كما أكد أن أنغام لم تخضع لأكثر من عملية جراحية واحدة، وأن الألم الذي كانت تعاني منه بدأ بالتراجع بشكل كبير.

مشيراً إلى أن هذه الأزمة الصحية كشفت حجم الحب والدعم الذي تحظى به من جمهورها.