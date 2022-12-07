هذه تفاصيل إجراء مسابقة الدكتوراه وموعد انطلاق التسجيلات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم يوم 10 ديسمبر الجاري، الشروع في عملية التسجيل لمسابقة الدكتوراه “الطور الثالث” عبر نظام بروغرس.

حيث سيتم السماح لكل الطلبة المتحصلين على ماستر 2 من التسجيل، على أن يتم دراسة الملفات وبعدها الإعلان عن النتائج، واجراء المسابقة يوم 15 جانفي القادم.

وتفتح المسابقة الوطنية للمترشحين الحائزين زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة. أو شهادة مهندس معماري، أو شهادة طبيب بيطري او شهادة تتوج مسار التكوين المحددة مدته خمس سنوات، الذي تضمنه المدارس العليا للاساتذة، أو شهادة ماجستير بتقدير مقبول او شهادات أجنبية معترف بها .

ويجب أن يوافق عرض التكوين في الطور الثالث مع الشعبة بكل تخصصاتها على المستوى الوطني. ولا يمكن للمترشح أن يكون مسجلا لمزاولة التكوين في الدكتوراه، في أي مؤسسة للتعليم العالي وطنية أو دولية.

كما يمنح للمترشح إمكانية المشاركة في واحدة إلى أربع مسابقات منظمة من طرف المؤسسات المؤهلة، حسب اختياره على المستوى الوطني.

ويمنح للمترشحين أجل يومين عمل ابتداء من تاريخ نشر النتائج لتقديم الطعون المحتملة والتي تقدم حصريا عبر الخط.

ويجب أن تفصل لجنة تنظيم المسابقة في الطعون المقدمة، وتبليغ النتائج للمترشحين المعنيين في أجل أقصاه 72 ساعة، قبل إجتياز الإمتحانات الكتابية.

موعد تنظيم مسابقة الدكتوراه

وتنظم الإمتحانات طيلة الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2023 وفق رزنامة كل مؤسسة جامعية.

وتجرى المسابقة في الفترة المسائية على الساعة الواحدة زوالا، عن طريق إمتحانين كتابيين يتم التقييم فيها بعلامة من 0 إلى 20.

وتعد الاسئلة بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءته لا سيما من حيث التحكم في المعارف. والتلخيص والتحليل والحس النقدي وكذلك قابليته للانخراط في مشروع بحث.

كما تلغى المسابقة لكل التخصصات التي يكون فيها عدد المترشحين يقل عن ضعف المقاعد البيداغوجية المفتوحة. كما يجب مباشرة عملية التصحيح مع انتهاء كل امتحان كتابي.

وفي حالة عدم إتمام التصحيح يوم إجراءالمسابقة، تحفظ الأوراق المشفرة للامتحانات، في مكان آمن تحت مسؤولية رئيس لقسم وتنتهي عملية التصحيح في اليومين المواليين لتاريخ إجراء المسابقة.

وتخضع أجوبة المترشحين إلى تصحيح مزدوج، وتعتبر النقطة الممنوحة حصيلة معدل النقطتين في حال وجود فارق بين التصحيحين يقل عن ثلاث نقاط.

وفي حال وجود فارق بين التصحيحين يساوي أو يفوق ثلاث نقاط يتم القيام بالتصحيح الثالث. وفي هذه الحالة تعد العلامة النهائية معدل العلامتين الاكثر تقاربا.