هذه تفاصيل الاعتداء على إمام مدرس بمسجد “معاذ بن جبل ” ببسكرة

كشفت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية بسكرة، تفاصيل الاعتداء على إمام بتاريخ 6 نوفمبر 2019.

وأصدرت المديرية، بيانا، أوضحت فيه تفاصيل الحادثة التي ألمت بأحد أئمة بسكرة، ومن أجل سد الباب أمام منصات الاستغلال والاشاعة.

وحسب المديرية، تتعلق الحادثة بالشيخ نجيب البار، إمام مدرس بمسجد معاذ بن جبل بسكرة، والذي تعرض بتاريخ 6 نوفمبر، لاعتداء من طرف شخص بالسلاح الابيض داخل فناء المسجد.3

وأسفر الاعتداء عن اصابة الامام بجروح على مستوى الرقبة والرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، أين تلقى العلاج والعناية الكاملة، الى غاية عودته الى منزله في نفس الأمسية، وهو الآن في صحة وعافية.

وقد تابع مدير الشؤون الدينية والاوقاف للولاية القضية في نفس اللحظة والليلة، اين تم مرافقة الإمام والتكفل به الى غاية عودته الى بيته.

واتخذت مصالح مديرية الشؤون الدينية والاوقاف لبسكرة كافة الاجراءات الادارية والقانونية المعمول بها لمتابعة الجاني، أين تم ايداع عريضة لدى وكيل الجمهورية والتأسيس كطرف مدني في قضية، والتي أسفرت عن حبس المعتدي تحفظيا الى حين اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

للإشارة، فإن القضية كانت محل متابعة من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسهم أحمد كروم والي الولاية، ومن طرف وزير الشؤون الدينية مصطفى بلمهدي بصفة خاصة.

واتصل الوزير شخصيا بالامام، للوقوف على حالته الصحية والنفسيى، والمشاركة شخصيا في القيام بواجب المواساة والتكفل النفسي والوجداني.