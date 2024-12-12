هذه تفاصيل انتخابات تجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

انطلقت اليوم عملية انتخاب اللجان الولائية لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية. على أن تتواصل العملية إلى غاية انتخاب رئيس اللجنة شهر جانفي القادم.

وأكدت الوزارة من خلال تعليمة لها على ضرورة الالتزام بالترتيبات الواجب اتباعها في تنظيم عملية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية. في قطاع التربية الوطنية في مرحلتها الأولى والمتمثلة في انتخاب مندوبي المؤسسات.

واكدت الوزارة على ضرورة الإعلام الواسع للمستخدمين حول الترتيبات المتعلقة بعملية تجديد لجان الخدمات الاجتماعية مع اعتماد مبدأ الشفافية في مختلف العمليات المنظمة من خلال حرية الترشح، الانتخاب، والطعن. الانتخاب الحر والنزيه اشراك مختلف النقابات المعتمدة لدى القطاع، في كل مراحل العملية الانتخابية ومتابعة سيرها.

وشددت التعليمة على ضرورة تنصب خلية تنشيط ومتابعة الانتخاب على مستوى مديرية التربية تحت المسؤولية الشخصية. والمباشرة لمدير التربية، تسهر على حسن سير العملية الانتخابية من كل الجوانب التنظيمية والمادية .

هذه الفئة التي يحق لها الترشح

يقوم مدير المؤسسة بتسجيل طلبات الترشح في يومها وتاريخها في سجل مرقم ومختوم يفتح خصيصًا لهذا الغرض. ويستعمل أيضًا لتسجيل الطعون بالكيفية نفسها عند الاقتضاء خلال كل مراحل العملية الانتخابية.

كما يقوم مدير المؤسسة بفحص الطلبات والتأكد من توفر شروط الترشح المذكورة أعلاه بالتنسيق مع المصالح المعنية لمديرية التربية. وهذا يوم الأربعاء 8 جانفي 2025 .

تعلق قائمة المترشحين المقبولين وقائمة المترشحين المرفوضة طلباتهم، مدعمة وجوبا بأسباب الرفض، على مستوى كل مؤسسة تعليمية. وهذا يوم الخميس 9 جانفي 2025

وتتم دراسة الطعون المقدمة والفصل فيها من قبل لجنة الطعن التي يترأسها مدير التربية. وتبلغ للمعنيين عن طريق مديري المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025

تعد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين من قبل مدير المؤسسة التعليمية بعد استيفاء الحق في الطعن من قبل المعنيين. وتعلّق في لوحات الاعلانات المخصصة للمستخدمين مع ارسال نسخة رقمية وورقية منها إلى مديرية التربية. كما تُعلّق نسخة منها في مكتب الانتخاب يوم الأربعاء 15 جانفي2025

كما يتعين على مدير المؤسسة التعليمية التي لم يتقدم فيها أي مترشح. اعداد محضر اثبات حالة يصرح بموجبه بعدم تقدم أي موظف أو عامل للترشح. خلال فترة الترشيحات، ولا تفتح كمركز انتخاب.

تعيين مراكز الانتخاب

يتوجب على مدير التربية تعيين كل المؤسسات التعليمية التي بها مترشحين كمراكز انتخاب بمقرر جماعي يحمل حيثيات التعيين وقائمة المؤسسات المعنية مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتهيئتها كمراكز .

في حالة تعذر تنظيم الانتخابات في مؤسسة تعليمية ما، نظرًا لظروف قاهرة، يتولى مدير التربية تعيين المؤسسة التعليمية البديلة بنفس الأشكال سالفة الذكر، مع مراعاة الشروط اللازمة، لا سيماقرب المؤسسة البديلة من المؤسسة الأصلية، مع الحفاظ على استقلالية عمليتي الانتخاب للمؤسستين.

التحضير المادي لمراكز الانتخاب

يتم التحضير المادي لمراكز الانتخاب، صناديق الانتخاب، قائمة المترشحين، قائمة الناخبين العوازل، أوراق التصويت فور إعداد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين على مستوى المؤسسة، على أن يتم التأكد من جاهزية كل ظروف الانتخاب يوم الأربعاء 15 جانفي 2025.

تعيين رؤساء مراكز الانتخاب والملاحظين

يتوجب على مدير التربية تعيين مديري المؤسسات التعليمية رؤساء مراكز الانتخاب بمقرر جماعي يحمل حيثيات التعيين، ويشترط ألا يكون رئيس المركز من المترشحين أو من الأعضاء الولائيين أو الجهويين أو الوطنيين في تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع.

وفيما يخص المؤسسات التعليمية التي يكون بها منصب المدير شاغرا، يُعين مدير التربية رئيسًا المركز الانتخاب ممن يراه مؤهلاً لهذه المهمة، ويُستحسن أن يكون من المؤسسة نفسها. مع الإشارة *

إلى أنه لا يمكن تعيين موظف على رأس أكثر من مركز واحد.

ويتحمل رئيس المركز المسؤولية الكاملة على حسن سير الانتخاب على مستوى المركز الذي يرأسه. وفي حالة ما إذا كان مدير المؤسسة التعليمية مترشحا، يجب عليه إعلام مدير التربية أثناء فترة الترشيحات سالفة الذكر لتعيين بديل له كرئيس للمركز .