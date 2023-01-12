هذه تفاصيل تعرض أستاذة لضربة خنجر في باتنة

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بمجلس قضاء باتنة بيانا على خلفية حادثة تعرض الأستاذة ريحانة بن شية. أستاذة اللغة العربية بمتوسطة ( ع.س ) ببلدية تاكسلانت، لضربة خنجر. على مستوى الظهر من طرف القاصر ( ع. هـ ) تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس المتوسطة.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس أن الضحية استقبلت ولي التلميذ بسبب سلوكه أين لم يستسغ الأمر.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة و بساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة. أمام مكتب الإدارة و قام بطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها و لاذ بالفرار لوجهة مجهولة .

وتم تحويل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نقاوس ليتم بعدها تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى باتنة. حيث تم توقيف المشتبه به وهو محل تحقيق في الوقائع.