هذه تفاصيل عملية الترحيل الإثنين المقبل ببلدية الحمامات في العاصمة

ستتم يوم الإثنين المقبل، عملية إعادة إسكان 70 عائلة تقطن بقاعدة الحياة الخاصة بـ”نات كوم” ببلدية الحمامات، مقاطعة الشراقة.

في إطار مواصلة العملية 24 للترحيل إعادة الإسكان في الشطر الثالث من مرحلتها الثانية.

ترحيل هذه العائلات سيسمح باسترجاع وعاء عقاري على مستوى بلدية الحمامات.

الذي سيستغل في بناء مرفق تربوي تمثل في ثانوية بقدرة استيعاب 800 مقعد بيداغوجي.

ما سيمكن من فك الضغط على مستوى ثانويات البلديات المجاورة كبلديتي الرايس حميدو وعين البنيان غرب.

مواقع إستقبال العائلات المرحلة سيكون بحي 2100 مسكن من حصة 3500 مسكن الدويرة ببلدية الدويرة.

حي 958 مسكن من حصة 1.602 مسكن الدويرة ببلدية الدويرة ،حي مسكن 1.200 مسكن حوش الميهوب ببلدية براقي.

حي مسكن 264 من حصة 1.200 مسكن سلماني ببلدية الكاليتوس.

حي 122 مسكن من حصة 2140 مسكن أولاد فايت ببلدية أولاد فايت.