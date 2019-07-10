هذه تفاصيل محاكمة البوشي في قضية المحافظين العقاريين.. وهذا ما قاله للقاضي

إنطلقت منذ قليل بمحكمة سيدي امحمد جلسة محاكمة المتورطين في ملف المحافظات العقارية التي تورط فيها كمال شيخي المدعو البوشي

حيث أكد القاضي أن الوقائع واضحة وتتعلق بقضايا الفساد، بعدما سمح لهيئة دفاع المتهم كمال شيخي بتقديم طلباتهم.

ليؤكد القاضي أن جلسة المحاكمة ستتواصل لساعات.

من جهته شرع محامي كمال البوشي في المرافعة والذي أكد أن تقرير الخبرة غير موجود في الملف.

كما سأل القاضي نائب رئيس بلدية القبة سابقا: لقد تلقيت مبلغ 70 مليون سنتيم من البوشي؟

أين عرض القاضي فيديو لنائب رئيس البلدية بلدية القبة لحظة تلقيه مبلغ 70 مليون سنتيم.

ليجيب عنه البوشي: نعم الفيديو حقيقي ومنحت 70 مليون سنتيم للمعني مقابل إعطائه لمقاول كان قد قام بهدم فيلا قديمة.

مضيفا أنه قدم له المبلغ بعدما خفض له سعر تهديم الفيلا التي تعود إلى العهد الإستعماري وتم بناء ترقية عقارية بها.

بينما الأمين العام لبلدية القبة إتهم بالرشوة وستغلال النفوذ وإساء إستغلال الوظيفة.

ليطلب القاضي من أكبال بلقاسم بتقديم طلب للسماع لكل الذين هم على صلة به في قضية كراء ألة حفر استعملت في التهديم.

القاضي: لدينا فيديو و إدلائك بتصريحاتك في التحقيق.

ليجيب كمال شيخي: أنا لم أسجل أحدا بالكاميرات، وهي تشتغل 24سا /24سا وكل من يدخل عندي يراها.

لقاضي يسأل شيخي كمال حول هل كنت تتصل بمسؤول النظافة من أجل نظافة محيطه القريب من المحل التجاري؟

أكبال بلقاسم: شيخي كان يطلب مني خدمات في إطار النظافة لأن محلاته مقابل المسجد وكان يطلب مني التنظيف “النظافة كنا نقوم بها لصالح المسجد”.

كمال شيخي:” نعم كنت أتصل به من أجل نظافة المحيط القريب من محلي التجاري..ولم اطلب شيء منه سوى النظافة من أجل المسجد لله في سبيل الله.

القاضي: هل قابلته حتى يسرع لك في رخصة الهدم؟

كمال شيخي: لا لم اقابل أكبال بلقاسم من قبل.

القاضي: هل طلبت منه المساعدة والتوسط لجلب تصريح في بناء عقار؟.

البوشي: لم أطلب منه مساعدة فيما يخص هذا الأمر.

ليتم بعدها تقديم المتهم الثاني المدعو أمين طاهر وهو رئيس مصلحة التعمير ببلدية بئرمراد رايس، متهم بالرشوة، وإساءة إستغلال الوظيفة.

القاضي: هل تلقيت رشوة من عند شيخي كمال؟

المتهم: نعم تلقيت 100 مليون و4000 دولار أو 5000 دولار.

القاضي: مقابل ماذا؟

المتهم: لايوجد مقابل

القاضي: قي المرة الأولى كمال شيخي كم اقترح لك المبلغ؟

المتهم المرة الاولى مليار و 200 مليون سنتيم مقابل إعداد مخطط بناية من 7 طوابق.

القاضي: هل حاول يرشيك مقابل معلومات حول هذا العقار في اختصاصه؟

المرة الثانية اقترح عليه سيارة ومبلغ مالي 100 مليون حول عقار اختصاص إقليم