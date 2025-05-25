هذه تفاصيل وظروف رؤية هلال ذي الحجة

ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 ماي 2025م. ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

كما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 ماي غرة شهر ذي الحجة. وأن يكون يوم الجمعة 06 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 27 ماي فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في أبوظبي يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 13 ساعة و29 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.7 درجة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 14 ساعة و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.1 درجة. ورؤية الهلال في كل من أبوظبي ومكة المكرمة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و46 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة. أما في القاهرة يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس. وعمره 14 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.5 درجة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة. بعده عن الشمس 9.9 درجة، ورؤيته في كل من عمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة وتحتاج إلى صفاء كبير في الغلاف الجوي.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكوث للهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة. أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة. كما لا يكفي أن يزيد مكوثه وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته.

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