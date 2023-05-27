هذه تواريخ مسابقات الإلتحاق بالدراسات الطبية ” الريزيدانا”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،عن تواريخ مسابقات الإلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة “الإقامة ” بعنوان السنة الجامعية 2023/2024.

وتشمل المسابقات كلية الطب بجامعة الجزائر 1، كلية الصيدلة جامعة الجزائر 1،كلية الطب بتيزي وزو ،البليدة 1،،جامعة بجاية ،جامعة الأغواط.كماتشمل المسابقة كليات الطب في كل من جامعات،عنابة، ،ورقلة،وهران1،تلمسان،سيديبلعاباس،بشار،ومستغانم.

وقدتم تحديد تاريخ مسابقة الطب يوم28 أكتوبر،ومسابقة طب الأسنان يوم 29 أكتوبر ومسابقة الصيدلة يوم 30 أكتوبر .

للاشارة فإن الأطباء المقيمون، هم من أتموا دراسة الطب، وحصلوا على شهادة التخرج الأولى، ويعملون بالمستشفيات كأطباء عامين، لفترة تصل إلى خمسة أعوام، هي مدة التدريب على التخصص الطبي الذي سيمتهنونه، حيث تختلف مدة كل تخصص عن الآخر.

والفرق الرئيسي بين الممارس العام والمقيم أن الممارس العام لا يعمل تحت إشراف الإخصائي بينما المقيم قد يعمل تحت إشراف الفريق الأعلى منه في سنوات الخبرة ،بما في ذلك الممارس العام أو الأخصائي أو الاستشاري، وعادة قبل أن يكون الطبيب ممارس عام، فإنه يقضي فترة 3 سنوات على الأقل يعمل فيها كطبيب مقيم.