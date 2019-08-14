هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى من مغشاة في الصبيحة إلى صافية خلال النهار.

وحسب ذات المصالح، فإن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم/سا، قرب السواحل.

بينما الأجواء على المناطق الشرقية بعض السحب العابرة على السواحل والمناطق الداخلية، لتتلاشى بداية من الظهيرة.

وأضاف الديوان، أن الأجواء على المناطق الجنوبية صافية باستثناء منطقة بشار وشمال الصحراء سيكون الطقس مغشى.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي تكون مرفوقة بأمطار غزيرة على أقصى الجنوب.

في حين الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم/سا.

وأعلنت ذات المصالح، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية.

كما أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 28 إلى 39 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.