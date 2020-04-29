هذه توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة في الصبيحة، لتصبح صافية على العموم.

أما الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الشرقية، أجواء من صافية إلى قليلة السحب، ومغشاة غالبا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والاوراس، مع تساقط بعض الأمطار.

في حين الأجواء على المناطق الجنوبية تكون مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي، و أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 19 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وتتراوح ما بين 25 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.