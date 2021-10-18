هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الإثنين من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الشمالية للوطن.

وأضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية سيميزها بعض الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة ليزول وتصبح الأجواء صافية على العموم.

وأشار المصدر، أن الأجواء المتوقعة على المناطق الجنوبية، ستكون غائمة جزئيا على شمال الصحراء والواحات. مع أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب الشرقي نحو الصحراء الشرقية. في حين أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية

أما درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 23 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية

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