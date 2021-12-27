هذه توقعات الطقس اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية من مغشاة في الصبيحة إلى صافية مع طقس مستقر بعد الظهيرة.

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون مغشاة بسحب سفلى مرفوقة بضباب خلال الصبيحة على السهوب الداخلية والهضاب العليا. لتصبح الأجواء مشرقة تتخللها بعض السحب العابرة خلال الظهيرة.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء ستكون مغشاة في الصبيحة لتتحسن وتصبح الأجواء جميلة. كما سيكون الطقس من صاف إلى مغشى جزئيا على العموم بالمناطق الجنوبية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم فستتراوح مابين 19 و 23 درجة على المناطق الساحلية. أما بالمناطق الداخلية فتتراوح مابين 12 الى 22 درجة. في حين تتراوح مابين 20 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.

وستعرف الولايات الساحلية للوطن هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها الى 60 كلم/سا. مع علو أمواج يتعدى 3 أمتار طيلة نهار اليوم.

توقعات بأجواء مستقرة ودافئة إلى غاية نهاية الأسبوع

من جهتها أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى صافية ومستقرة بعد انقشاع صباب الصبيحة على الولايات الشمالية للوطن. مع درجات حرارة دافئة إلى غاية نهاية الاسبوع.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون مستقرة إلى غاية يوم الأربعاء، مع بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الشرقية غدا.

وستكون درجات الحرارة دافئة على المناطق الساحلية لتتراوح مابين 20 إلى 24 درجة. كما ستكون منخفضة قليلا على المناطق الداخلية لتتراوح مابين 10 إلى 20 درجة.

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