هذه توقعات الطقس اليوم الاربعاء!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع درجات حرارة لطيفة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية ومشمسة بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى خاصة على الولايات الداخلية للوطن. مع رعود منعزلة أواخر النهار قد تعطي بعض القطرات من الأمطار. ورياح معتدلة لن تتعدى 30 كلم/سا.

أما على الولايات الجنوبية، فالأجواء مغشاة على شمال الصحراء وتندوف، وصافية بباقي المناطق مع رباح من متوسطة إلى معتدلة وتطاير لبعض الرمال.