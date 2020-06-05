هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم.

أما الرياح ستكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية تكون مغشاة بسحب عابرة وكثيفة خلال الصبيحة على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية مع تساقط بعض الأمطار.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، تصل أحيانا إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

في حين الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة بتشكل سحب على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، تكون مرفوقة بخلايا رعدية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية محلية.

وأضاف الديوان، أن درجات الحرارة تتراوح مابين 25 إلى 29 درجة على الولايات الساحلية.

كما تتراوح مابين 25 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، ومن 32 إلى 45 درجة بالجنوب.