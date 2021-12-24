هذه توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية للوطن من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع الصباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.

وأضافت مصالح الأارصاد الجوية في توقعاتها اليومية أن الأجواء على المناطق الغربية ستكون مغشاة ببعض السحب السفلى المحلية تميز خلال الصبيحة السهوب الداخلية. لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

أما على المناطق الوسطى والشرقية، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا. باستثناء سحب سفلى محلية مرفوقة بضباب تميز المناطق الساحلية والسهوب خلال الصبيحة. بينما على المناطق الجنوبية سحب عابرة خلال الصبيحة من المحتمل أن تكون مرفوقة ببعض الأمطار على منطقة بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية. كما ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم الجمعة، ستتراوح مابين 19 و22 درجة على المناطق الساحلية. ومابين 13 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 15 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

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اضطراب جوي بداية الأحد المقبل

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن الولايات الغربية ستشهد قدوم إضطراب جوي سريع النشاط. كما أن المناطق الشمالية ستعرف اضطرابا بداية من الأحد المقبل.