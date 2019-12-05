هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة غالبا، على المناطق الوسطى والغربية مع وجود ضباب محلي خلال الصبيحة.

أما الرياح تكون متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها مابين 20 و40 كلم/سا قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب لتتلبد السماء بداية من الظهيرة.

وأشارت أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا لتتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار.

وأعلنت ذات المصالح، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 18 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية.

وتتراوح ما بين 11 إلى 21 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 16 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.