هذه توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة.

أما الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/سا، قرب السواحل وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا خلال الظهيرة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون غائمة بسحب كثيفة محملة ببعض الأمطار المتفرقة.

الرياح تكون غربية، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على العموم، لتصبح مغشاة جزئيا أواخر النهار على شمال منطقة الواحات وشمال الصحراء.

الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح ما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.