هذه توقعات الطقس ثاني أيام العيد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية من مغشاة جزئيا إلى صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز خاصة السواحل الغربية خلال الصبيحة.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية تصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية وعلى الصحراء الوسطى، الهڨار و الطاسيلي أجواء مغشاة غالبا مع بعض الأمطار، لتبقى صافية بباقي المناطق الجنوبية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/سا، مع هبات تؤدي إلى تطاير للرمال.

أما درجات الحرارة المتوقعة فتتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وتتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.