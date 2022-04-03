هذه توقعات الطقس ثاني أيام رمضان

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الأحد ثاني أيام الشهر الفصيل من مغشاة في الصبيحة إلى صافية ومستقرة. مع أجواء باردة طيلة النهار. لتتغير الوضعية الجوية في المساء.

وحسب النماذج الرقمية، فإن توقعات الطقس خلال الظهيرة على المناطق الشمالية ستكون صافية ومستقرة باستثناء بعض السحب الخفيفة. مع استمرار تساقط الثلوج على بعض المناطق الداخلية.

كما أشارت ذات المصلحة إلى هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية اليوم الأحد تتراوح سرعتها مابين 40 و50 كلم/سا. مع بحر من مضطرب إلى هائج على أغلب السواحل وعلو أمواج تصل إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح مابين 14 الى 17 درجة على السواحل. ومن 14 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية. ومن 22 الى 40 درجة على الجنوب

وحسب نفس التوقعات، فإن الوضعية الجوية ستتغير مساء اليوم الأحد لتصبح غائمة وباردة مع بعض الأمطار على السواحل الوسطى لتكون أكثر غزارة غدا الإثنين.

درجات الحرارة ستكون منخفضة وباردة ليلا تصل إلى -4 تحت الصفر على المناطق الداخلية بسبب تساقط الثلوج، ومن 2 إلى 11 درجة على المناطق الساحلية. وتصل إلى 20 درجة بالجنوب.

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أمطار.. ثلوج وحرارة تصل إلى 40 درجة في هذه المناطق

من المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية والداخلية للوطن، تساقط امطار غزيرة وثلوج بداية من اليوم الأحد. كما أشارت النشرية الجوية عبر قناة النهار، إلى أن الثلوج تخص أغلب المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1200 متر. في حين، يصل سمكها إلى حوالي 10 سم.

أما الأمطار فستخص أغلب المناطق الشمالية للوطن، بداية من مساء الأحد والاثنين الى غاية الثلاثاء.

كما ذكر المصدر ذاته، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، سكيكدة، عنابة. إضافة إلى جيجل، بجاية، العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، وهران، تلمسان، سعيدة.

في حين، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة، حيث تم تسجيل خلال ليلة اليوم -1. في كل من النعامة، البيض، مشرية، عيد الدفلى، الجلفة، باتنة، وخنشلة. و0 درجة على قسنطينة، سطيف. أما القصوى فستتراوح بين 8 الى 11 درجة على الهضاب العليا والأوراس.

كما ستعرف السواحل الوطنية درجات حرارة الدنيا تصل إلى 5 در جات. والقصوى بين 15 إلى 17 درجة على أغلب الولايات الساحلية.