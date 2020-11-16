هذه توقعات مكتشف لقاح “فايزر” بخصوص سنة 2021

توقع مكتشف لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا أنه “إذا استمر كل شيء على ما يرام فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل”.

وقال مدير”بيونتيك” الألمانية، البروفسور “أوغلو شاهين” أن “300 مليون جرعة من اللقاء سيعيد العالم إلى طبيعته قبل أفريل 2021”.

كما اكد البروفيسور، نقلا عن موقع “دويتشه فيله”، أن “الشركة تهدف لتوزيع أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أفريل 2021”.

مشيرا إلى أن “هذا سيحدث تأثيرا ضد الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم”.

واكد البروفيسور أن “التأثير الأكبر سيكون حتى الصيف المقبل، و أنه من الضروري حصول نسبة عالية من التلقيح قبل خريف 2021”.

وأضاف البروفيسور شاهين أن “معدل الإصابة سينخفض في الصيف”.

كما أوضح ذات المتحدث أنه “من الضروري جدا أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير، قبل خريف و شتاء العام المقبل”.

وبحسب شركتي “فايزر” و”بيونتيك” فان اللقاح “فعال بنسبة 90 بالمائة ضد كوفيد-19”.