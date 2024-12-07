هذه حالة الطقس غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيشهد أجواءً ممطرة مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم ولايات الوطن.

وحسب المصالح نفسها، ستسجل المناطق الشرقية للوطن تساقط أمطارا رعدية، في حين ستكون الأجواء من مشمسة إلى ممطرة. بالمناطق الغربية و الوسطى. أما الولايات الجنوبية فسيكون الطقس مشمسا.

وبخصوص درجات الحرارة، فستتراوح بين 15و 21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و 18 درجة بالمناطق الداخلية. أما بالجنوب ستتراوح بين 18 و 27 درجة.

كما تتوقع ذات المصالح تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا بالشمال، أما بالمناطق الجنوبية ستصل سرعتها إلى 50 كلم/سا.

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