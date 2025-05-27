هذه حالة الطقس غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 29 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.