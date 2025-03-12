هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب عابرة على المناطق الغربية والوسطى ، تكون كثيفة أحيانا ومحملة ببعض الأمطار المحلية على المناطق الساحلية والداخلية خلال الصبيحة، لتتلبد السماء تدريجيا وتصبح غائمة على المناطق الغربية أواخر الظهيرة مع تساقط بعض الزخات المطرية التي تكون رعدية أحيانا خاصة على الهضاب العليا لتلتحق بالهضاب العليا الوسطى أواخر المساء.

بالمناطق الشرقية، ستكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار. التي تكون أحيانا على شكل زخات خاصة على منطقة الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. لتتحسن الأجواء على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الظهيرة، ثم على المناطق الساحلية والداخلية أواخر المساء.

أما المناطق الجنوبية، ستشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على طول الشريط الحدودي الجزائر - مالي نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية مع تساقط بعض الأمطار المحلية على الهقار وعلى منطقة جانت لتتحسن الأجواء أواخر المساء.

على أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و23 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 21 و39 درجة بالمناطق الجنوبية.

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