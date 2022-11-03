هذه حقيقة رفع مبلغ منحة البطالة

أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل، مساء اليوم الخميس، بيانا فندت فيه كافة المعلومات المتعلقة برفع مبلغ منحة البطالة.

وأكدت الوكالة الوطنية، أن الوثيقة المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة وليست صادرة عن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

ونوهت وكالة التشغيل، إلى أن كل معلومة رسمية حول منحة البطالة يتم نشرها إلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

كما حذرت “لانام” من إستقاء المعلومات الخاصة بمنحة البطالة أو مستجدات الوكالة الوطنية للتشغيل من غير المصادر الرسمية المتمثلة في الموقع الإلكتروني www.anem.dzو الصفحة الرسمية فايسبوك الموثقة /https://www.facebook.com/AgenceNationaledelEmploi.