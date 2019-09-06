هذه حقيقة مهاجمة مرشح رئاسيات تونس للجزائريين ووصفهم بـ “الجيعانين”

تداولت العديد من الصفحات الاعلامية، فيديو يظهر فيه مهاجمة مرشح الرئاسيات التونسي، الصافي سعيد، للسياح المتوافدين على تونس، ووصفهم بـ”الجيعانين”.
وقد رد المرشح التونسي، على صفحته الرسمية بالقول “هناك البعض من محركي الفتنة والصائدين في الماء العكر أخرجوا الكلام عن السياحة التونسية ووجوب تطويرها من سياقه وزعموا أنه يهاجم السياح الجزائريين”.
وأضاف أن ما يقصده هو سواح أوروبا الشرقية الذين يأتون بأبخس الأثمان للتمتع بخيرات تونس على حساب شعبها.
وأكد أن تونس والجزائر شعب واحد، والجزائريين ليسوا سائحين بل أهل وجيران وشركاء في المقاومة والنضال لتحرير أرض المغرب العربي من كل أشكال الاستعمار.
هناك البعض من محركي الفتنة والصائدين في الماء العكر أخذوا كلام المرشح الرئاسي الصافي سعيد عن السياحة التونسية ووجوب تطويرها فأخرجوه من سياقه وزعموا أنه يهاجم السياح الجزائريين وهو ما لم يأتي على لسانه بتاتًا، بل هو يقصد سواح أوروبا الشرقية الذين يأتون بأبخس الأثمان للتمتع بخيرات هذا البلد على حساب شعبه ..تونس والجزائر شعب واحد والجزائريين ليسوا سائحين بل هم أهلنا وجيراننا وشركائنا في المقاومة والنضال لتحرير أرض المغرب العربي الطيّبة من كل أشكل الاستعمار.من يريد أن يعرف الموقف الحقيقي للصافي سعيد من الجزائريين والثورة الجزائرية العظيمة فليشاهد هذا الفيديو ويساعد في نشره حتى نضع حد لخادمي الأجندات الأجنبية وصانعي التفرقة والفتن.
Publiée par الصافي سعيد – الصفحة الرسمية sur Vendredi 6 septembre 2019
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