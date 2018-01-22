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هذه حقيقة مُعاقبة الكاف لزطشي!!

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هذه حقيقة مُعاقبة الكاف لزطشي!!
بقلم إسماعيل عشاش

فند مصدر مُقرب من الإتحاد الجزائري، إشاعة تعرض، خير الدين زطشي لعقوبة الإيقاف من طرف “الكاف” مثلما رُوج له “فايسبوكيا”.

وأكدت مصادر “النهار” بأن “الكاف” إكتفت بحرمان زطشي من التواجد في لجانها، بعد إستقالته من المُشاركة في تنظيم الشان 2018.

وأوضح ذات المصدر بأن الرجل الأول في “الفاف” سيُواصل تمثيل الجزائر خلال إجتماعات الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم في قادم الإجتماعات.

وإنتشر في الساعات القليلة الماضية شائعات بحرمان زطشي من المُشاركة في إجتماعات الكاف وتغريمه بـ20 ألف دولار بعد إستقالته الأخيرة.

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