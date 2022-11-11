هذه خطورة الإصابة بكورونا أكثر من مرة

مع حلول موسم الشتاء، حيث انخفضت درجات الحرارة، يخشى الكثيرون الإصابة بالإنفلونزا، وخصوصا بعد تحذير دراسة من أن الإصابة بالفيروس التاجي أكثر من مرة يمكن أن يضاعف من خطر الوفاة.

وقال علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن، إن الإصابات المتكررة بـ”كوفيد-19“، ترفع من خطر الوفاة. بسبب تضرر أعضاء حيوية بجسم الإنسان مثل الرئتين والقلب والدماغ والدم والجهاز الهضمي.

وتم نشر نتائج الدراسة، في مجلة “نيتشر ميديسن” الطبية، وحسبها فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مرة أخرى بعد الإصابة الأولية بفيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف.

وكان المصابون بالعدوى بشكل متكرر أكثر عرضة بـ3 مرات ونصف للإصابة بمشاكل في الرئة.و3 مرات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وأكثر عرضة بمعدل مرة ونصف للإصابة بمشاكل في الدماغ مقارنة بمن أصيبوا بكوفيد-19 مرة واحدة.

كما أن “الإصابة بالعدوى للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تساهم في مخاطر صحية إضافية في المرحلة الحادة”.

ونصح الخبراء في الدراسة بأنه يجب أن يبذل الناس قصارى جهدهم لمنع تكرار العدوى عن طريق الحصول على كل اللقاحات المعززة وتطعيم الإنفلونزا الموسمية.