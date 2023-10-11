هذه رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في بيان لها عن رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024

وحدد الوزارة رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024 العطلة الشتوية إبتداءً من يوم الخميس 21 ديسمبر2023 إلى غاية 6 جانفي 2024.

بينما العطلة الربيعية إبتداءً من يوم الخميس 21 مارس 2024إلى غاية 6 أفريل 2024. في حين تم تحديد العطلة الصيفية ابتداءً من يوم 4 جويلية 2024 إلى غاية السبت 7 سبتمبر 2024.

وأشارت الوزارة أنه تم تمديد السنة إلى غاية يوم الخميس 25 جويلية 2024 كحد أقصى بسبب المؤسسات التي عرفت تأخر في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية