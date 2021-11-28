هذه شروط إعادة فتح قاعات الحفلات

وضعت وزارة التجارة شروطا أساسية لأصحاب قاعات الحفلات من أجل إستئناف نشاطهم التجاري بعد توقف دام قرابة السنتين. بسبب جائحة كورونا

وحسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإنها تعلم كافة مسيري قاعات الحفلات، أن إستئناف نشاطهم مشروط بالإلتزام و الإحترام الصارم للبروتوكول الصحي. وذلك بإتباع التدابير المذكورة بالتعهد.

وطالبت مديرية التجارة من كافة مسيري قاعات الحفلات بضرورة التقدم إلى مقر المديرية مرفوقين بالوثائق التالية من أجل إعادة الفتح: ويتضمن نسخة من السجل التجاري، نسخة من الإعتماد (AGREMENT)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

بالإضافة كذلك إلى إحضار التعهد والإلتزام موقع و مختوم في نسختين يحمل من الموقع الرسمي للمديرية (www.dcwalger.dz).

وأعلنت المديرية، أن كل مخالفة للتدابير الصحية تعرض صاحبها لعقوبات قانونية ردعية. كما أنها تصل إلى حد الغلق الفوري للقاعة وتوقيف النشاط.

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