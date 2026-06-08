هذه شروط الانتقال والتخرج في الليسانس والماستر

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الانتقال بين السنوات الدراسية والتخرج في نظام “أل أم دي”، وذلك وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 1165 المؤرخ في 4 أكتوبر 2025، الذي يضبط كيفية احتساب الأرصدة البيداغوجية المطلوبة لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات الجامعية.

وبحسب القرار، يشترط للانتقال من السنة الأولى إلى الثانية في طور الليسانس اكتساب 60 رصيدًا للانتقال العادي. أو 30 رصيدا على الأقل مع اكتساب 10 أرصدة كحد أدنى في كل سداسي للانتقال بديون.

كما يتطلب الانتقال من السنة الثانية إلى الثالثة اكتساب 120 رصيد للانتقال العادي، أو 90 رصيدا على الأقل. منها 60 رصيد في إحدى السنتين، مع استكمال وحدات التعليم الأساسية في السنة الأخرى.

أما في طور الماستر، فيشترط للانتقال من السنة الأولى إلى الثانية اكتساب 60 رصيدا للانتقال العادي، أو 45 رصيدا على الأقل مع استيفاء وحدات التعليم الأساسية المطلوبة للانتقال بديون.

وفيما يتعلق بالتخرج، ينص القرار على ضرورة اكتساب 180 رصيدا للحصول على شهادة الليسانس. و120 رصيدا لنيل شهادة الماستر. كما أكد على عدم إمكانية التخرج في حال وجود ديون بيداغوجية. مع الإشارة إلى عدم وجود تعويض بين السداسيين الثالث والرابع في طور الماستر.

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