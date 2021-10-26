هذه شروط التأهيل لرتبة “بروفيسور” لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي أفرجت عن المنشور الوزاري

ضرورة كتابة مقالين علميين صنف “ج”

تأطير الطلبة المتربصين والمشاركة في ملتقيات دولية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط التأهيل لرتبة “بروفيسور” لأساتذة التعليم العالي، حيث تم إيداع الملفات للترشح وتحديد تاريخ 10 نوفمبر كآخر أجل لاستقبال الملفات.

وقد وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطا جديدة، أهمها نشر مقالين صنف “ج”، حيث يُقيّم المقال صنف “ج” بثلاثين نقطة “60 نقطة على الأكثر”، أي يتم حساب مقالين فقط، وهما مقالي الملف، من دون الأخذ بعين الاعتبار المقالات صنف “ج” المشتركة التي لا يكون فيها المؤلف رئيسيا، ولا حتى المقالات غير المصنفة التي لم يشر إليها في شبكة التقييم أصلا‪.

من جهة أخرى، لم يتم تحديد التنقيط على مستوى الأطوار الثلاثة كما كان معتمدا سابقا، بمعنى أن تدريس محاضرة لأيّ طور من الأطوار يحسب 12 نقطة في 5 سنوات “60 نقطة على الأكثر”، مهما كان عدد المحاضرات، ومهما كان الاختلاف في المستويات أو الأطوار.

ومن الأمور الجديدة، هي تنقيط ثلاث نقاط كل سنة لمن قام برئاسة القسم، كما أن الأستاذ المترشح وجب عليه متابعة الطلبة المتربصين للتحصل على 6 نقاط في السنة بمجموع 30 نقطة على الأكثر.

ومن بين الشروط أيضا، المشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي مصادق عليها من طرف رئيس القسم “5 نقاط”، بالإضافة إلى تقاطع هذه النقطة مع نقطة المساهمة في المجتمع “نشر الثقافة العلمية” 5 نقاط، المشاركة “10 نقاط على الأكثر” المندرجة ضمن شبكة التقييم لنشاطات البحث‪.

ومن الشروط تسقيف المداخلات الدولية بمداخلتين على الأكثر “20 نقطة/المداخلة بمجموع 40 نقطة على الأكثر” مع إضافة 5 نقاط في حالة وجود الملتقى على شكل “بروسيدينغ”‪proceeding ، بشرط فهرسته على قاعدة البيانات wos أو scopus.

ومن بين الشروط، المشاركة في نشاطات البحث، والمشاركة بمجموع 10 نقاط على الأكثر من دون التمييز في التنقيط بين رئيس وعضو في مشروع بحث أو رئيس وعضو في فرقة بحث أو مدير أو عضو في مخبر بحث‪.