هذه شروط دخول جنيف سويسرية

أعلنت السلطات في سويسرا عن جملة من التدابير والشروط التي يجب على كل مسافر الاقتداء بها قبل السفر إلى اراضيها. كما أشار البيان، إلى أن المسافرين عليهم ملأ استمارة الكترونية قبل إقلاع الطائرة، والتي يتم سحبها من موقع https://swissplf.admin.ch/home.

كما اشترطت أن يملأ المسافر الاستمارة في 48 ساعة كأقصى حد قبل الدخول. وبخصوص المسافرين الملقحين، البالغين فوق 16 سنة،فيجب عليهم إحضار تحليل PCR” لوباء كورونا يكون سلبي وفي 72 ساعة قبل الانطلاق. أو تحليل سريع في 24 ساعة قبل الانطلاق.

في حين قالت السلطات المعنية في سويسرا، أن اللقاحات المسموحةّ، هي كل من فايزر، موديرنا، استرازينيكا، جونسون، سينوفاك، كوفاكسين، ونوفافاكس. وبعد الوصول إلى البلد سيتم إجراء ثاني تحليل PCR، في اليوم الرابع أو السابع من دخول أراضي سويسرا.

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وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن عودة الرحلات بين الجزائر وبعض الدول. كما أشار بيان الجوية، إلى أن القرار جاء وفق قرارات السلطات الجزائرية، بشأن برنامج الطيران الحالي وفي إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي الدولي.

وأضافت البيان، أن الجوية الجزائري، خصصت رحلة من الجزائر إلى القاهرة كل يومي الاثنين والجمعة، ابتداء من 28 جانفي. كما أشارت إلى تنظيم رحلة الجزائر إلى جنيف كل يوم السبت، ابتداء من 29 جانفي.

وكانت قد اعلنت وزارة النقل عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا في إطار المعاملة بالمثل.