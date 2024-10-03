هذه طريقة الاشتراك في عرض “إيدوم فيبر”

كشفت شركة اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، في بيان لها، طريقة الاشتراك في عرض “إيدوم فيبر”.

وأفاد بيان اتصالات الجزائر، أنه بإمكان الزبون الاستفادة من عرض “Idoom Fibre”. من خلال تسجيل طلب الاشتراك ببضع نقرات عبر الرابط التالي : https://www.algerietelecom.dz/ar/migration.

وللتحقق من أهلية الخط، فإنه يتعين على الزبون الولوج إلى الموقع. وإدخال رقم الهاتف الثابت للتحويل إلى خدمة الألياف البصرية وتقديم طلب الاكتتاب عبر الأنترنت.