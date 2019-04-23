هذه فضائح عائلة كونيناف التي فتحتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني

فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، عدة ملفات تخص قضايا الفساد المتعلقة بالإخوة كونيناف، ومن بين الملفات التي تم فتحها والتحري

بشأنها قبل تحويل المشتبه فيهم إلى العدالة،مشاريع غير مكتملة وأخرى حصلوا عليها، وأخذوا جزءا كبيرا من أموال المشروع قبل انطلاقه.

وإلى جانب ذلك تحرت فصيلة الأبحاث أيضا عن كل المشاريع التابعة لشركة”كو جي سي” التي تعمل في مجال الموارد المائية

وبناء السدود، حيث بينت التحريات الأولية تورط كل الإخوة كونيناف ومعهم سيدة تعمل بالوظيف العمومي.

كما اتضح أيضا من خلال تحريات مصالح الدرك الوطني، بأن الإخوة كونيناف حوّلوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير قانونية.