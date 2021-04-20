هذه قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، بينها أكثر من 3 ملايين وفاة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالعالم، بلغ 141.828.958، بينها 3.027.604 وفاة.

وووتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء، بـ567690 حالة وفاة، و31.737.347 وفاة.

تليها البرازيل في المرتبة الثانية، بـ374682 حالة فاة، و13.973.695 وفاة.

ثم تأتي المكسيك في المرتبة الثالثة، بـ212466 وفاة، و2.306.910 إصابة.

وفي المرتبة الرابعة تأتي الهند بـ178769 وفاة، و15.061.919 إصابة.

ثم تأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة بـ127524 وفاة، و4.406.114 إصابة.

وفي المرتبة السادسة تأتي إيطاليا بـ117243 وفاة، و3.878.994 إصابة.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بـ104173 وفاة، و4.657509 إصابة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثامنة، بـ101339 وفاة، و5.357.229 إصابة.

وفي المرتبة التاسعة تأتي ألمانيا بـ80353 وفاة، و3.167.137 إصابة.

وفي المرتبة العاشرة تأتي إسبانيا، بـ77102 وفاة، و3.428.354 إصابة.