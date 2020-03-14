هذه قائمة الرحلات الجوية الملغاة من وإلى فرنسا

نشرت الجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية، قائمة الرحلات الجوية الملغاة، من وإلى فرنسا.

وأشارت الجوية الجزائرية أنه بالنسبة للتغييرات والتأجيلات، لا توجد رسوم مهما كانت درجة السفر، وهذا بالنسبة لمواعيد السفر المخطط لها مبدئيًا حتى 15 أفريل.

أما بالنسبة لمواعيد السفر الجديدة، بعد التغيير، فيتم حجز التواريخ حتى 15 جوان 2020.

ويمكن للعملاء أيضًا طلب رصيد، أو قسيمة يمكن استخدامها لدفع ثمن رحلة لاحقة قبل 31 ديسمبر.

وبالنسبة لحجوزات المجموعات، لأكثر من 9 ركاب، تنطبق نفس الأحكام المذكورة أعلاه.