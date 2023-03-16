هذه قائمة الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا جزئيا. أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، من مقر رئاسة الجمهورية.
ويتمثل أعضاء الحكومة الجدد في:
-أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا
-أحمد عطاف وزيرا للخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-ابراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام
-لعزيز فايد وزيرا للمالية
-محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم
-العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
-يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
-عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية
-كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
-ياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
-صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون
-عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة
-مربم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات
-كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-علي عون وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني
-محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
-محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة
-الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات
-محمد بوسليماني وزيرا للاتصال
-لخضر رخروح وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-طه دربال وزيرا الري والمنشآت القاعدية
-يوسف شرفة وزيرا للنقل
-مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
-عبد الحق سايحي وزيرا للصحة
-فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-بسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان
-فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
-أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
-ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
-يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة
-عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية
-محمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية