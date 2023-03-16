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هذه قائمة الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية

بقلم نسرين محفوف
هذه قائمة الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية
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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا جزئيا. أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، من مقر رئاسة الجمهورية.

ويتمثل أعضاء الحكومة الجدد في:

-أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا
-أحمد عطاف وزيرا للخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-ابراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام
-لعزيز فايد وزيرا للمالية
-محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم
-العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق
-يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
-عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية
-كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
-ياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين
-صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون
-عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة
-مربم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات
-كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-علي عون وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني
-محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية
-محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة
-الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات
-محمد بوسليماني وزيرا للاتصال
-لخضر رخروح وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

-طه دربال وزيرا الري والمنشآت القاعدية
-يوسف شرفة وزيرا للنقل
-مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
-عبد الحق سايحي وزيرا للصحة
-فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-بسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان
-فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة

-أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية
-ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
-يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة

-عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية

-محمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية

رابط دائم : https://nhar.tv/Ar6T7
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