هذه قائمة وكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم حج 2023

نشر الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الثلاثاء القائمة الاولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة بتنظيم عملية الحج 1444ه -2023 م.

وأوضح بيان الديوان انه وبمقتضى المقرر رقم 06 المؤرخ في 22 جمادى الثاني 1444 الموافق لـ 15 جانفي 2023.المتضمن تشكيل لجنة ترتيب وإنتقاء وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج 1444ه – 2023 م.

وبعد أجتماع اللجنة المكلفة بترتيب وإنتقاء وكالات السياحة والأسفار بمقر الديوان وكذاعقب دراسة الملفات

تم الإعلان اليوم عن القائمة الاولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة بتنظيم عملية الحج لهذه السنة والموزعة حسب مطارات الإقلاع كمايلي: