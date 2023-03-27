هذه كميات اللحوم التي تم ضخها في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين. أنه كان لزاما على الدولة الجزائرية ضخ كميات اضافية من اللحوم في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار.

وقال وزير التجارة خلال حلوله ضيفا على فوروم الاذاعة الجزائرية. إن الأسواق الجزائرية تحوز على 50 ألف طن من اللحوم الحمراء. بالاضافة إلى 10 آلاف عجل واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والاسعار العالية جدا.

وأضاف وزير التجارة إن هذه المادة تصل لجهات عديدة من الوطن وليس كلها. فمن غير المعقول شراء اللحم بـ 2400 دج، والدولة توفؤة بـ 1200 دج.

وأشار وزير التجارة في ذات السياق أن دائرته الوزارية تعمل على إيصال هذه المادة حتى تكون في تناول المواطنين.

وفي حديثه عن أسواق الجملة، أفاد وزير التجارة أن هناك اسواق كثيرة موجودة في الجزائر. وشركة ماغرو لديها اسواق كبرى لكن هذا لا يكفي.

وتابع وزير التجارة “اليوم نحن بحاجة لفضاءات كبيرة عصرية تكون ارضيات لتوزيع المواد بصفة منتظمة. وهناك خطة عمل تأطير شبكات التوزيع حتى تكون لدينا نظرة شاملة لكسر المضاربة”.