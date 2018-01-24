هذه مجموعات الدوري الأوروبي للمنتخبات !

تم الكشف وأخيرا عن قرعة الدوري الأوروبي للمنتخبات الذي سيجرى لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

المنتخبات تم تقسيمها إلى 4 درجات، وكل درجة يضم 4 أو 3 مستويات، وكل مستوى يضم 4 منتخبات.

وجاء هذا التقسيم حسب ترتيب المنتخبات في الفيفا، و الدرجة الأولى هي الأهم بصفتها تضم كبار القارة.

ففي الدرجة الأولى وزعت المنتخبات الأوروبية الى 4 مجموعات من ثلاث منتخبات.

والمتأهل من كل مجموعة سيشارك بصفة تلقائية في الدور النصف نهائي والمنافسة على اللقب التاريخي.

أما الدرجات الأخرى فستنافس حتى تشارك في النسخة الثانية التي ستقام في 2020.

وفي ما يلي قرعة ” الليغ A”

المجموعة الأولى: ألمانيا، فرنسا، هولندا.

المجموعة الثانية: بلجيكا، سويسرا، أيسلندا.

المجموعة الثالثة: البرتغال، إيطاليا، بولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى: 6-8 سبتمبر 2018

الجولة الثانية:9-11 سبتمبر 2018

الجولة الثالثة: 11-13 أكتوبر 2018

الجولة الرابعة: 14-16 أكتوبر 2018

الجولة الخامسة: 15-17 نوفمبر 2018

الجولة السادسة: 18-20 نوفمبر 2018

فرعة نصف النهائي: نهاية ديسمبر 2018

الدور النصف نهائي والنهائي: 5-9 جوان 2019