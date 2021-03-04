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هذه مقترحات المجلس المستقل للأئمة بخصوص مشروع تعديل القانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية

الوطني
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هذه مقترحات المجلس المستقل للأئمة بخصوص مشروع تعديل القانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية
بقلم أسماء.ع

عقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومدير الشؤون القانونية والتعاون، اجتماعا لعرض مقترحات المجلس.

وشارك في الاجتماع، أيضا مدير إدارة الوسائل والمدير الفرعي للتعاون، تحت اشراف ومتابعة الأمين العام للوزارة.

وتم عرض خلال الاجتماع،ومناقشة مقترحات المجلس بخصوص مشروع تعديل القانون الأساسي للقطاع التي ترتكز على تصحيح الشغور بالقانون الساري المفعول.

وتمحورت أهم المقترحات في إعادة تسمية جميع الرتب بإضافة لفظ إمام لكل منها، وتعديل المهام والصلاحيات حسب ما يتناسب مع كل رتبة.

وجاء في القترحات أيضا إضافة رتب جديدة مثل رتبة التعليم القرآني الرئيسي وأستاذ العليم القرآني المكون.

إضافة إلى رتبة إمام باحث أو مكون، وفتح الترقية على أساس الشهادة و على أساس الاختيار بعد التسجيل.

مقترحات المجلس الوطني المستقل للأئمة وزارة الشؤون الدينية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=967106

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